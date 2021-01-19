Ассист Кравца не помог Коньяспору взять очки в матче против Трабзонспора
Второй ассист украинца в сезоне
Во вторник 19 января в рамках 20-го тура турецкой Суперлиги "Трабзонспор" принимал "Коньяспор".
Украинский нападающий "Коньяспора" Артем Кравец вышел в стартовом составе своей команды и отыграл весь поединок.
Более того, украинец отдал голевую передачу на 88-й минуте. Впрочем, данное действие не помогло гостям, которые к тому моменту уже горели со счётом 0:3.
В итоге, поединок завершился со счетом 3:1 в пользу "Трабзона".
Отметим, что это второй ассист для украинца в нынешнем сезоне чемпионата Турции. Также на счету 31-летнего форварда семь голов.
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