Ассист Кравца не помог Коньяспору взять очки в матче против Трабзонспора

Во вторник 19 января в рамках 20-го тура турецкой Суперлиги "Трабзонспор" принимал "Коньяспор".

Украинский нападающий "Коньяспора" Артем Кравец вышел в стартовом составе своей команды и отыграл весь поединок.

Более того, украинец отдал голевую передачу на 88-й минуте. Впрочем, данное действие не помогло гостям, которые к тому моменту уже горели со счётом 0:3.

В итоге, поединок завершился со счетом 3:1 в пользу "Трабзона".

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Отметим, что это второй ассист для украинца в нынешнем сезоне чемпионата Турции. Также на счету 31-летнего форварда семь голов.