СМИ: Ради выступлений в России украинец Нойок примет гражданство Беларуси
Гражданин мира
28-летний украинский полузащитник Александр Нойок близок к переходу в российский "Оренбург". Сообщается, что футболист
При этом, для того, чтобы не считаться легионером в России, 28-летний экс-игрока "Динамо Брест" в ближайшее время примет гражданство Беларуси, сообщает Telegram-канал "Родны футбол. Футбол Беларусi".
Также после принятия гражданства Нойок сможет выступать и за сборную Беларуси.
Отметим, что "Оренбург" занимает третье место в ФНЛ, претендуя на повышение в классе.
Добавим, что по правилам российской Первой Лиги в течение нынешнего сезона клубом может быть заявлено на матч не более 4 легионеров. Но при этом, исключениями являются игроки с гражданством Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии, которые легионерами не считаются.
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