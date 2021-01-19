СМИ: Ради выступлений в России украинец Нойок примет гражданство Беларуси

28-летний украинский полузащитник Александр Нойок близок к переходу в российский "Оренбург". Сообщается, что футболист уже тренируется с оренбургской командой и в ближайшее время подпишет контракт с клубом.

При этом, для того, чтобы не считаться легионером в России, 28-летний экс-игрока "Динамо Брест" в ближайшее время примет гражданство Беларуси, сообщает Telegram-канал "Родны футбол. Футбол Беларусi".

Также после принятия гражданства Нойок сможет выступать и за сборную Беларуси.

Отметим, что "Оренбург" занимает третье место в ФНЛ, претендуя на повышение в классе.

Добавим, что по правилам российской Первой Лиги в течение нынешнего сезона клубом может быть заявлено на матч не более 4 легионеров. Но при этом, исключениями являются игроки с гражданством Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии, которые легионерами не считаются.