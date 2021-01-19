Ярмоленко сделал первый ассист в нынешнем сезоне чемпионата Англии
Украинец вышел на замену в матче с Вест Бромом
Украинский вингер "
Украинец вышел на замену на 66-й минуте матча, а еще через 4 минуты отдал голевой пас на на Майкла Антонио.
Отметим, что это первый ассист украинца в нынешнем сезоне АПЛ.
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