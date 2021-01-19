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Ярмоленко сделал первый ассист в нынешнем сезоне чемпионата Англии

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Украинец вышел на замену в матче с Вест Бромом

Ярмоленко сделал первый ассист в нынешнем сезоне чемпионата Англии
Новина українською

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отличился результативным действием в матче 18-го тура АПЛ против "Вест Бромвича" (2:1, идет второй тайм).

Украинец вышел на замену на 66-й минуте матча, а еще через 4 минуты отдал голевой пас на на Майкла Антонио.

Отметим, что это первый ассист украинца в нынешнем сезоне АПЛ.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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