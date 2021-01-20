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Малиновский – лучший игрок матча Удинезе – Аталанта по оценкам SofaScore

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(2 голосов)

Удачный матч для Руслана

Малиновский – лучший игрок матча Удинезе – Аталанта по оценкам SofaScore
Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский признан лучшим игроком матча 10-го тура Серии А против "Удинезе" (1:1) по оценке статистического портала SofaScore.

По оценкам портала, Руслан получил самую высокую оценку среди всех игроков матча - 7,8.

За 81 минуту хавбек нанес 3 удара по воротам (2 мимо и 1 заблокирован), 53 раза коснулся мяча, отдал 26 точных передач из 31 (84%), в том числе 6 ключевых, совершил 2 удачные обводки из 2, выиграл 1 верховую дуэль в атаке из 2, исполнил 5 угловых ударов с точностью 60%, заработал 4 фола, раз потерял мяч и раз его вынес.

Также отметим, что по оценкам от еще одного известного статистического портала Whoscored Руслан получил высокую оценку 7.2 и стал вторым лучшим игроком своей команды, уступив лишь Маттео Пессине (7.3).

Малиновский – лучший игрок матча Удинезе – Аталанта по оценкам SofaScore - изображение 1
Малиновский – лучший игрок матча Удинезе – Аталанта по оценкам SofaScore - изображение 2
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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Удинезе (Удине)
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Комментарии (1)
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тутти-10 (Сумська область)
20.01.2021 в 19:08
А чому на графіці свинособаку позначають як алєксєй андрєєвіч міранчук? андрєєвіч! Що він такого редактору робить, що його єдиного так величають? Любімая жена?
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