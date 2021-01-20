Малиновский – лучший игрок матча Удинезе – Аталанта по оценкам SofaScore
Удачный матч для Руслана
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский признан лучшим игроком
По оценкам портала, Руслан получил самую высокую оценку среди всех игроков матча - 7,8.
За 81 минуту хавбек нанес 3 удара по воротам (2 мимо и 1 заблокирован), 53 раза коснулся мяча, отдал 26 точных передач из 31 (84%), в том числе 6 ключевых, совершил 2 удачные обводки из 2, выиграл 1 верховую дуэль в атаке из 2, исполнил 5 угловых ударов с точностью 60%, заработал 4 фола, раз потерял мяч и раз его вынес.
Также отметим, что по оценкам от еще одного известного статистического портала Whoscored Руслан получил высокую оценку 7.2 и стал вторым лучшим игроком своей команды, уступив лишь Маттео Пессине (7.3).
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