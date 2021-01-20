Зинченко остался в запасе Сити на матч АПЛ с Астон Виллой
Ротация от Пепа
Украинский игрок "
Украинец начнет матч в запасе.
Поединок начнется в 20:00.
Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" 10 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.
Также отметим, что в последних трех матчах "Сити" в АПЛ Зинченко выходил в основе "горожан".
Your City line-up against Aston Villa! ????— Manchester City (@ManCity) January 20, 2021
XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne (C), Bernardo, Foden, Sterling
SUBS | Steffen, Jesus, Zinchenko, Torres, Mendy, Fernandinho, Mahrez, Garcia, Bernabe
⚽️ @HaysWorldwide
???? #ManCity pic.twitter.com/2sOZcnkKHK
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