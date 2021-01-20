Зинченко остался в запасе Сити на матч АПЛ с Астон Виллой

Украинский игрок " Манчестер Сити " Александр Зинченко не попал в стартовый состав своей команды на перенесенный матч 1-го тура АПЛ против "Астон Виллы".

Украинец начнет матч в запасе.

Поединок начнется в 20:00.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" 10 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.

Также отметим, что в последних трех матчах "Сити" в АПЛ Зинченко выходил в основе "горожан".