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Зинченко остался в запасе Сити на матч АПЛ с Астон Виллой

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Ротация от Пепа

Зинченко остался в запасе Сити на матч АПЛ с Астон Виллой
Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в стартовый состав своей команды на перенесенный матч 1-го тура АПЛ против "Астон Виллы".

Украинец начнет матч в запасе.

Поединок начнется в 20:00.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" 10 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.

Также отметим, что в последних трех матчах "Сити" в АПЛ Зинченко выходил в основе "горожан".

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити Александр Зинченко
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