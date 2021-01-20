Швед второй раз подряд выходит в старте Мехелена
Кажется, дела у Марьяна в Бельгии стали налаживаться
В рамках 25-го тура Лиги Жюпиле "Мехелен" будет принимать "Стандард". В стартовом составе хозяев выйдет украинец Марьян Швед.
Сам поединок начнется в 19:45.
Отметим, что украинский вингер выходит в основе своей команды второй раз подряд. В недавнюю субботу
До этого Швед шесть раз выходил на замену (112 минут на поле), отметившись одним голом.
Напомним, украинец с августа прошлого года играет за "Мехелен" на правах аренды из "Селтика".
Wouter Vrancken stuurt deze 1⃣1⃣ 'Kakkers' straks het veld op tegen @Standard_RSCL! ????❤️ pic.twitter.com/tXIQRqcZw2— KV Mechelen (@kvmechelen) January 20, 2021
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