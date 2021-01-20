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Швед второй раз подряд выходит в старте Мехелена

Наши за границей
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Кажется, дела у Марьяна в Бельгии стали налаживаться

Швед второй раз подряд выходит в старте Мехелена
Новина українською

В рамках 25-го тура Лиги Жюпиле "Мехелен" будет принимать "Стандард". В стартовом составе хозяев выйдет украинец Марьян Швед.

Сам поединок начнется в 19:45.

Отметим, что украинский вингер выходит в основе своей команды второй раз подряд. В недавнюю субботу он сыграл против "Шарлеруа" (1:0).

До этого Швед шесть раз выходил на замену (112 минут на поле), отметившись одним голом.

Напомним, украинец с августа прошлого года играет за "Мехелен" на правах аренды из "Селтика".

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В статье: Марьян Швед Мехелен (Бельгия)
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