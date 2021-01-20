В Тенерифе заговорили о желании сохранить арендованного у Динамо Соля
Пока что только лишь разговоры
Спортивный директор "Тенерифе" Хуан Карлос Кордеро высказался о желании сохранить арендованного у "
"На данный момент мы просто должны наслаждаться сезоном, который проводит Соль. Он на 100% интегрирован в команду, сделал многое, чтобы быть здесь, быть частью нашего клуба.
Конечно, мы бы хотели, чтобы он оставался в нашем клубе дольше, но он принадлежит другому клубу. Так что пока нам остается только наслаждаться его игрой и голами", – сказал Кордеро.
Напомним, что в нынешнем сезоне Фран Соль провел за "Тенерифе" 19 матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.
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Источник:Deporpress
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Dardolis (Первомайск)
20.01.2021 в 21:54
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