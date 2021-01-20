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В Тенерифе заговорили о желании сохранить арендованного у Динамо Соля

Наши за границей
(1 голосов)

Пока что только лишь разговоры

В Тенерифе заговорили о желании сохранить арендованного у Динамо Соля
Новина українською

Спортивный директор "Тенерифе" Хуан Карлос Кордеро высказался о желании сохранить арендованного у "Динамо" форварда Франа Соля.

"На данный момент мы просто должны наслаждаться сезоном, который проводит Соль. Он на 100% интегрирован в команду, сделал многое, чтобы быть здесь, быть частью нашего клуба.

Конечно, мы бы хотели, чтобы он оставался в нашем клубе дольше, но он принадлежит другому клубу. Так что пока нам остается только наслаждаться его игрой и голами", – сказал Кордеро.

Напомним, что в нынешнем сезоне Фран Соль провел за "Тенерифе" 19 матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

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В статье: Динамо (Киев) Франсиско Соль Тенерифе
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Источник:
Deporpress

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Комментарии (1)
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Dardolis (Первомайск)
20.01.2021 в 21:54
Как раз наоборот...Выкупать денег нет, а за бесплатно возьмём...Сдал Соль, в Голландии был реально крут.
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