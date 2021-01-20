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Украинский защитник Оболони подписал контракт с чемпионом Узбекистана

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Марлен Чобанов вернулся в Пахтакор

Украинский защитник Оболони подписал контракт с чемпионом Узбекистана
Новина українською

Украинский защитник "Оболони" Марлен Чобанов продолжит карьеру в чемпионате Узбекистана.

20-летний футболист подписал двухлетний контракт с "Пахтакором".

Примечательно, что Чобанов является воспитанником "Пахтакора", где начинал играть в юношеских командах. В стан "пивоваров" защитник перешел в 2017 году, однако в большей мере он играл за "Оболонь-2".

Отметим, что "Пахтакор" в предыдущем розыгрыше чемпионата Узбекистана стал чемпионом страны.

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В статье: Пахтакор (Узбекистан) Оболонь (Киев) Марлен Чобанов
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