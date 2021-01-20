Украинский защитник Оболони подписал контракт с чемпионом Узбекистана
Марлен Чобанов вернулся в Пахтакор
Украинский защитник "
20-летний футболист подписал двухлетний контракт с "Пахтакором".
Примечательно, что Чобанов является воспитанником "Пахтакора", где начинал играть в юношеских командах. В стан "пивоваров" защитник перешел в 2017 году, однако в большей мере он играл за "Оболонь-2".
Отметим, что "Пахтакор" в предыдущем розыгрыше чемпионата Узбекистана стал чемпионом страны.
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Источник:Инстаграм Пахтакора
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