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Оренбург официально объявил о подписании Нойока

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Украинец будет покорять ФНЛ

Оренбург официально объявил о подписании Нойока
Новина українською

"Оренбург" официально объявил о подписании контракта с 28-летним украинским полузащитником Александром Нойоком.

Условия контракта клуб не сообщает. В своей новой команде футболист будет выступать под 37-м номером.

Отметим, что ранее белорусские СМИ сообщали о том, что ради перехода в российский клуб украинец может принять гражданство Беларуси.

"Оренбург" на данный момент занимает третье место в ФНЛ.

Также напомним, что последние 2,5 года своей карьеры игрок провел в белорусском "Динамо-Брест".

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В статье: Александр Нойок Оренбург
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