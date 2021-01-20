Оренбург официально объявил о подписании Нойока

"Оренбург" официально объявил о подписании контракта с 28-летним украинским полузащитником Александром Нойоком.

Условия контракта клуб не сообщает. В своей новой команде футболист будет выступать под 37-м номером.

Отметим, что ранее белорусские СМИ сообщали о том, что ради перехода в российский клуб украинец может принять гражданство Беларуси.

"Оренбург" на данный момент занимает третье место в ФНЛ.

Также напомним, что последние 2,5 года своей карьеры игрок провел в белорусском "Динамо-Брест".