Оренбург официально объявил о подписании Нойока
Украинец будет покорять ФНЛ
"Оренбург" официально объявил о подписании контракта с 28-летним украинским полузащитником Александром Нойоком.
Условия контракта клуб не сообщает. В своей новой команде футболист будет выступать под 37-м номером.
Отметим, что ранее белорусские СМИ сообщали о том, что ради перехода в российский клуб украинец
"Оренбург" на данный момент занимает третье место в ФНЛ.
Также напомним, что последние 2,5 года своей карьеры игрок провел в белорусском "Динамо-Брест".
Официально. Полузащитник Александр Нойок переходит в ФК «Оренбург» pic.twitter.com/S3SyNoJpiF— ФК Оренбург (@fcorenburg) January 20, 2021
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