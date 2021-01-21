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Лунин получил низкий балл за свой дебютный поединок в составе Реала

Наши за границей
(3 голосов)

Сказался недостаток практики

Лунин получил низкий балл за свой дебютный поединок в составе Реала
Новина українською

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин вчера дебютировал в составе мадридского "Реала" в поединке Кубка короля Испании (Копа дель Рей) с командой "Алькояно" (1:2).

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Портал SofaScore поставил Андрею оценку 6.5 за 120 минут игры при том, что общий балл "Реала" в этом поединке - 7.14. Наивысший балл получил правый вингер Лукас Васкес, а самый низкий - правый защитник Альваро Одриосола.

В этом поединке у Лунина былл 33 прикосновения к мячу, он выполнил 25 передач (точность - 96%). По его воротам нанесли 3 удара, 1 Лунин отразил (причем из пределов штрафной), дважды Андрей играл на выходах, выиграл три дуэли на втором этаже.

Лунин получил низкий балл за свой дебютный поединок в составе Реала - изображение 1

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В статье: Украина Реал (Мадрид) Копа дель Рей Андрей Лунин
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Комментарии (7)
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Spokoyno (Киев)
21.01.2021 в 12:37
От і питання? Хапнути тут і зараз та канути в Лету чи знайти свій клуб... З меншим окладом та більшою ігровою практикою, що дозволить вдосконалюватися та тоді претендувати на кращі клуби, умови...
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+1
0
аалекс ( Крым)
21.01.2021 в 12:17
3 удара - 2 гола, однако.
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+1
0
Ten0N (Leopolis)
21.01.2021 в 12:53
Недавно Рейнджерс хлопнули Селтик при этом ниразу не попав в створ ворот.
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.01.2021 в 12:04
Здається у Коноплянки теж батько був агентом? Доля у Євгена майже та сама.
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+2
0
NikosFutboloidos (Chop)
21.01.2021 в 11:56
Так буде з усіма в кого агент "тато" жмотік.
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+1
0
kry5tia (Madrid)
21.01.2021 в 11:43
А як кричали - Лунін, Лунін ... ... А він, як виявилося, - фуфло і козел. Йому не в "Реалі" грати, а за запасним в "Карпати".
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+1
-4
дедушка (Сумы)
21.01.2021 в 13:05
Куртуа хочет в Карпаты.
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0
0


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