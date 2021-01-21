Лунин получил низкий балл за свой дебютный поединок в составе Реала
Сказался недостаток практики
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин вчера дебютировал в составе мадридского "Реала" в поединке Кубка короля Испании (Копа дель Рей) с командой "Алькояно" (1:2).
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Портал SofaScore поставил Андрею оценку 6.5 за 120 минут игры при том, что общий балл "Реала" в этом поединке - 7.14. Наивысший балл получил правый вингер Лукас Васкес, а самый низкий - правый защитник Альваро Одриосола.
В этом поединке у Лунина былл 33 прикосновения к мячу, он выполнил 25 передач (точность - 96%). По его воротам нанесли 3 удара, 1 Лунин отразил (причем из пределов штрафной), дважды Андрей играл на выходах, выиграл три дуэли на втором этаже.
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Spokoyno (Киев)
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