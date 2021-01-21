Худжамов: Нельзя вешать всех собак на Лунина. От Реала осталась лишь дряхлая эмблема

Экс-вратарь "Мариуполя" и "Шахтера" Рустам Худжамов дал оценку дебютной игре за "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина. Напомним, что "Реал" уступил в Кубке Испании представителю Сегунды Б "Алькояно" со счетом 1:2.

"Не понимаю тех, кто винит Андрея Лунина в поражении "Реала". Кто виноват, что команда еще в первом тайме не разделала соперника и во втором играла бы себе спокойно. А так мы увидели вялый и болезненный "Реал". Сейчас, похоже, от него осталась одна дряхлая эмблема.

Нельзя вешать всех собак и закапывать Лунина. Не понимаю болельщиков, которые ничего не понимают в этом вопросе, но все комментируют. Они хоть раз стояли в воротах?

Будет ли доверие к Лунину? Тут сейчас больше вопрос: будет ли доверие к Зидану. Команда абсолютно в упадке.

Есть мнение, что Андрею сейчас лучше уйти, проявить себя и снова вернуться. Конечно, я больше сторонник того, чтобы больше играть. Но советовать ему ничего не буду, не в праве это делать. Он сам примет решение. Еще есть мнение самого "Реала", какие у него планы на украинского голкипера", - сказал Худжамов.