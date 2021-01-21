Яремчук забил свой 50-й гол за Гент - ВИДЕО
В 133 матчах
Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук забил гол в матче 25-го тура чемпионата Бельгии против "Генка" (1:1 после первого тайма).
Роман в концовке первого тайма головой замкнул навес с фланга.
Этот гол стал 50-м для Яремчука в 133 матчах за "Гент".
37 голов нападающий забил в чемпионате Бельгии, 9 – в Лиге Европы, 3 – в Кубке Бельгии и 1 Лиге чемпионов (квалификации).
Отметим, что Яремчук играет за "Гент" с лета 2017 года.
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