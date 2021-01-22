Яремчук о голе в ворота Генка: Это был один из самых красивых мячей в моей карьере

Нападающий национальной сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук забил гол в Лиге Жупиле и спас свою команду от поражения от "Генка".

Однако после матча Роман выглядел разочарованным, потому что его "Гент" не победил.

Чувства после матча трудно описать. Если играешь против 10 соперников около 80 минут, счет все же должен был быть в нашу пользу! В последнее время зачетные баллы являются проблемой для "Гента". Сегодня мы также сравняли счет из одного хорошего шанса за всю игру. Да, действительно было приятно, что я забил гол и сравнял счет, но ...это был непростой матч.

Клубная пресс-служба "Гента" сообщила Роману, что это был 50-й его гол за "буйволов".