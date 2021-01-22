  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук получил самую высокую оценку за матч с Генком от WhoScored
В тренде

Яремчук получил самую высокую оценку за матч с Генком от WhoScored

Наши за границей
(1 голосов)

Он принес своей команде ничью

Яремчук получил самую высокую оценку за матч с Генком от WhoScored
Новина українською

В рамках 25-го тура чемпионата Бельгии "Гент" сыграл свой выездной матч против "Генка" вничью 1: 1 Единственный гол "Гента" оформил на свой счет украинец Роман Яремчук. Для форварда этот гол стал 50-м в 133 матчах.

Портал Whoscored раздал оценки футболистам после этого поединка.

Лучшим игроком стал как раз Яремчук с баллом 8,0. В "Генка" лучший на поле форвард Пол Онуачу - 7,3.

Яремчук получил самую высокую оценку за матч с Генком от WhoScored - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия) Генк (Бельгия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
WhoScored

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
22.01.2021 в 14:30
8.0 це дуже висока оцінка Малиновський у Аталанті і Ярмоленко у Вест Хемі такі й не отримували, там максимум до 7.5 дотягували у своїх найкращих матчах...
Ответить
0
0
vlotko (Броди)
22.01.2021 в 13:51
Дайте людині грати і вона покаже результат. А то привикли випускати на 18-25 хв і хочуть чуда.
Ответить
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
22.01.2021 в 14:21
он и есть игроком основы
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...