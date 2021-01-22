Яремчук получил самую высокую оценку за матч с Генком от WhoScored
Он принес своей команде ничью
В рамках 25-го тура чемпионата Бельгии "Гент" сыграл свой выездной матч против "Генка" вничью 1: 1 Единственный гол "Гента" оформил на свой счет украинец Роман Яремчук. Для форварда этот гол стал 50-м в 133 матчах.
Портал Whoscored раздал оценки футболистам после этого поединка.
Лучшим игроком стал как раз Яремчук с баллом 8,0. В "Генка" лучший на поле форвард Пол Онуачу - 7,3.
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Источник:WhoScored
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Комментарии (3)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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