Яремчук получил самую высокую оценку за матч с Генком от WhoScored

В рамках 25-го тура чемпионата Бельгии "Гент" сыграл свой выездной матч против "Генка" вничью 1: 1 Единственный гол "Гента" оформил на свой счет украинец Роман Яремчук. Для форварда этот гол стал 50-м в 133 матчах.

Портал Whoscored раздал оценки футболистам после этого поединка.

Лучшим игроком стал как раз Яремчук с баллом 8,0. В "Генка" лучший на поле форвард Пол Онуачу - 7,3.