  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук: Уйду ли я из Гента - это не я решаю. Мои желания не учитываются
В тренде

Яремчук: Уйду ли я из Гента - это не я решаю. Мои желания не учитываются

Наши за границей
(1 голосов)

Судя по всему, зимой украинец никуда не уйдет

Яремчук: Уйду ли я из Гента - это не я решаю. Мои желания не учитываются
Новина українською

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук рассказал о своих карьерных перспективах.

"Впечатления от матча с "Генком" (1:1) негативные. Мы 80 минут играли в большинстве и не довели счет до победного, потеряли три очка. Но сейчас строится новая команда, вновь новый тренер, нужно привыкать к новым требованиям. Этот сезон для "Гента" - это обидное недоразумение. 13 место сложно даже комментировать, у нас много хороших футболистов, на нас много критики. Сложно с этим справляться.

50-ый гол? Ничего особенного не чувствую, это ведь моя работа. Не буду забивать я - будет кто-то другой. Нужно добросовестно исполнять свою работу, много работаю, чтобы забивать голы. Я ставлю перед собой цель - становиться лучше с каждым сезоном и прогрессировать.

Сейчас очень много разговоров обо мне, я спокойно к этому отношусь. Я четко вижу в голове, как должна развиваться моя карьера. Уходить из команды зимой - это сложное решение. Если есть хороший вариант и хорошая команда, можно рисковать. Но нужно понимать, что впереди чемпионат Европы, нужно быть в форме, нужно забивать и быть уверенным в своих силах. Для меня главное - это развитие и возможность прибавлять в каждом компоненте игры. На данный момент я могу делать это в "Генте". Уйду ли я - это больше не я решаю, мои желания не учитываются. Есть люди, которые решают за меня. Моя задача - быть сконцентрированным, готовым к каждому матчу и забивать как можно больше голов", - сказал Яремчук.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Яремчук Гент
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...