Яремчук: Уйду ли я из Гента - это не я решаю. Мои желания не учитываются
Судя по всему, зимой украинец никуда не уйдет
Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук рассказал о своих карьерных перспективах.
"Впечатления от матча с "Генком" (1:1) негативные. Мы 80 минут играли в большинстве и не довели счет до победного, потеряли три очка. Но сейчас строится новая команда, вновь новый тренер, нужно привыкать к новым требованиям. Этот сезон для "Гента" - это обидное недоразумение. 13 место сложно даже комментировать, у нас много хороших футболистов, на нас много критики. Сложно с этим справляться.
Сейчас очень много разговоров обо мне, я спокойно к этому отношусь. Я четко вижу в голове, как должна развиваться моя карьера. Уходить из команды зимой - это сложное решение. Если есть хороший вариант и хорошая команда, можно рисковать. Но нужно понимать, что впереди чемпионат Европы, нужно быть в форме, нужно забивать и быть уверенным в своих силах. Для меня главное - это развитие и возможность прибавлять в каждом компоненте игры. На данный момент я могу делать это в "Генте". Уйду ли я - это больше не я решаю, мои желания не учитываются. Есть люди, которые решают за меня. Моя задача - быть сконцентрированным, готовым к каждому матчу и забивать как можно больше голов", - сказал Яремчук.
Популярное сейчас
- Гордон: Григорий Суркис предлагал Путину провести Евро-2012 вместе с Украиной
- В Карпатах убеждены, что лучший игрок команды не найдет себе новый клуб
- Эдегор на пути в лондонский Арсенал. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Два пропущенных, жёлтая и неумение играть кулаками. Разбираем дебют Лунина за Реал
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО