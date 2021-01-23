Ярмоленко выйдет в старте на матч Кубка Англии на позиции форварда

Лондонский "Вест Хэм" будет принимать перволиговой "Донкастер" в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Украинец Андрей Ярмоленко появится в основном составе "молотобойцев". Выйдет на привычной для его старта карьеры позиции центрального нападающего.

???? Our line up for today's #FACup tie looks like this...



COME ON YOU IRONS! ⚒#WHUDON pic.twitter.com/wfBe0bpSxm — West Ham United (@WestHam) January 23, 2021

В этом сезоне вингер выходил в стартовой одинадцятке пять раз: трижды в Кубке Лиги (100% встреч с первых минут от командных целом) и по одному разу в АПЛ (5,2%) и Кубке Англии (100%). Еще 12 раз Андрей появлялся со скамейки запасных. В активе украинца два гола и четыре ассиста во всех этих матчах.

Поединок между "Вест Хэмом" и "Донкастером" начнется в 17:00.