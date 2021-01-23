Ярмоленко выйдет в старте на матч Кубка Англии на позиции форварда
“Молотобойцам” будет противостоять команда из низшего дивизиона
Лондонский "Вест Хэм" будет принимать перволиговой "Донкастер" в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Украинец Андрей Ярмоленко появится в основном составе "молотобойцев". Выйдет на привычной для его старта карьеры позиции центрального нападающего.
???? Our line up for today's #FACup tie looks like this...— West Ham United (@WestHam) January 23, 2021
COME ON YOU IRONS! ⚒#WHUDON pic.twitter.com/wfBe0bpSxm
В этом сезоне вингер выходил в стартовой одинадцятке пять раз: трижды в Кубке Лиги (100% встреч с первых минут от командных целом) и по одному разу в АПЛ (5,2%) и Кубке Англии (100%). Еще 12 раз Андрей появлялся со скамейки запасных. В активе украинца два гола и четыре ассиста во всех этих матчах.
Поединок между "Вест Хэмом" и "Донкастером" начнется в 17:00.
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