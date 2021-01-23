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Швед третий раз подряд выйдет в старте Мехелена

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Швед третий раз подряд выйдет в старте Мехелена
Новина українською

В рамках 21-го тура бельгийской Лиги Жюпиле "Мехелен" будет принимать "Эйпен". В основном составе хозяев выйдет украинский вингер Марьян Швед.

Попадание в стартовую когорту 11-ти футболистов станет уже третьим подряд для воспитаника львовских "Карпат". Неделю назад во встрече против "Шарлеруа" украинец провел 71 минуту, а несколько дней назад сыграл один тайм против "Стандарта". Всего на счету Шведа восемь матчей и один гол.

Поединок между "Мехеленом" и "Эйпеном" начнется в 17:15.

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В статье: Мехелен Лига Жюпиле Марьян Швед Эйпен
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