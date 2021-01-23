Швед третий раз подряд выйдет в старте Мехелена
Игроку все больше и больше доверяют
В рамках 21-го тура бельгийской Лиги Жюпиле "Мехелен" будет принимать "Эйпен". В основном составе хозяев выйдет украинский вингер Марьян Швед.
OPSTELLING ???? Deze 1️⃣1️⃣ kakkers komen om 16u15 aan de aftrap voor het duel tegen @kas_eupen ????❤️ #KvmEup #NoMatterWhat pic.twitter.com/mLphb5dfDW— KV Mechelen (@kvmechelen) January 23, 2021
Попадание в стартовую когорту 11-ти футболистов станет уже третьим подряд для воспитаника львовских "Карпат". Неделю назад во встрече против "Шарлеруа" украинец провел 71 минуту, а несколько дней назад сыграл один тайм против "Стандарта". Всего на счету Шведа восемь матчей и один гол.
Поединок между "Мехеленом" и "Эйпеном" начнется в 17:15.
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