Швед третий раз подряд выйдет в старте Мехелена

В рамках 21-го тура бельгийской Лиги Жюпиле "Мехелен" будет принимать "Эйпен". В основном составе хозяев выйдет украинский вингер Марьян Швед.

OPSTELLING ???? Deze 1️⃣1️⃣ kakkers komen om 16u15 aan de aftrap voor het duel tegen @kas_eupen ????❤️ #KvmEup #NoMatterWhat pic.twitter.com/mLphb5dfDW — KV Mechelen (@kvmechelen) January 23, 2021

Попадание в стартовую когорту 11-ти футболистов станет уже третьим подряд для воспитаника львовских "Карпат". Неделю назад во встрече против "Шарлеруа" украинец провел 71 минуту, а несколько дней назад сыграл один тайм против "Стандарта". Всего на счету Шведа восемь матчей и один гол.

Поединок между "Мехеленом" и "Эйпеном" начнется в 17:15.