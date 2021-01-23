Экс-игрок молодежной сборной Украины перешел в клуб российской ФНЛ из села

Российский клуб "Чайка" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с украинским центральным защитником Александром Мигуновым.

Уроженец Донецка заключил соглашение с участником ФНЛ на полтора года. Детали контракта не сообщаются.

Весь прошлый 2020-й год игрок провел в белорусском "Рухе", за который сыграл 29 матчей, записав в свой актив один гол и четыре ассиста.

Также в списке клубов Мигунова "Днепр", "Мариуполь", "Колос", "Олимпик", "Днепр-1" и "Шахтер" Караганда. На его счету 11 выступлений за молодежную сборную Украины. Transfermarkt оценивает футболиста в 650 тыс евро.

"Чайка" с Пищанокопського (село в Ростовской обл) сейчас занимает 13 место в ФНЛ, опережая зону вылета на пять очков.