Экс-игрок молодежной сборной Украины перешел в клуб российской ФНЛ из села
Деньги не пахнут
Российский клуб "Чайка" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с украинским центральным защитником Александром Мигуновым.
Уроженец Донецка заключил соглашение с участником ФНЛ на полтора года. Детали контракта не сообщаются.
Весь прошлый 2020-й год игрок провел в белорусском "Рухе", за который сыграл 29 матчей, записав в свой актив один гол и четыре ассиста.
Также в списке клубов Мигунова "Днепр", "Мариуполь", "Колос", "Олимпик", "Днепр-1" и "Шахтер" Караганда. На его счету 11 выступлений за молодежную сборную Украины. Transfermarkt оценивает футболиста в 650 тыс евро.
"Чайка" с Пищанокопського (село в Ростовской обл) сейчас занимает 13 место в ФНЛ, опережая зону вылета на пять очков.
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