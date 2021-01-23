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Экс-игрок молодежной сборной Украины перешел в клуб российской ФНЛ из села

Наши за границей
(1 голосов)

Деньги не пахнут

Экс-игрок молодежной сборной Украины перешел в клуб российской ФНЛ из села
Новина українською

Российский клуб "Чайка" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с украинским центральным защитником Александром Мигуновым.

Уроженец Донецка заключил соглашение с участником ФНЛ на полтора года. Детали контракта не сообщаются.

Весь прошлый 2020-й год игрок провел в белорусском "Рухе", за который сыграл 29 матчей, записав в свой актив один гол и четыре ассиста.

Также в списке клубов Мигунова "Днепр", "Мариуполь", "Колос", "Олимпик", "Днепр-1" и "Шахтер" Караганда. На его счету 11 выступлений за молодежную сборную Украины. Transfermarkt оценивает футболиста в 650 тыс евро.

"Чайка" с Пищанокопського (село в Ростовской обл) сейчас занимает 13 место в ФНЛ, опережая зону вылета на пять очков.

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В статье: ФНЛ Александр Мигунов
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Комментарии (2)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
23.01.2021 в 17:53
про що може бути мова зауважте у статті "Уродженець Донецька уклав угоду з учасником ФНЛ на півтора року" донбасяо - усі ватні продажні шмари і можете мінусувати ватнікі та уродженці Донбасу але РЕАЛьність сьогодення - "донбасс НЕ кормит УКРАЇНУ" й ніколи ці кроти не годували - бо дефіцитний регіон сам себе прогодувати без постійних дотацій не міг дякуйте регіоналам, янику та азірову - нещодавно на трк "Україна": 20 років добра ріната ахметова як вам такий підхід...
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kapkan (Луганск)
23.01.2021 в 17:12
О це так зрада!!!
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