Ярмоленко забил гол за Вест Хэм впервые за четыре месяца

"Вест Хэм" принимает "Донкастер" в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Украинец Андрей Ярмоленко забил гол на 32-й минуте встречи, удвоив преимущество хозяев.

Напомним, что игрок вышел на позиции форварда . Он, избежав офсайда, откликнулся на вертикальную передачу от Шона Адарквы и перебросил голкипера.

Отметим, что это дебютный гол украинца в Кубке Англии в этом сезоне. Последний раз он забивал за "Вест Хэм" 22-го сентября прошлого года в поединке Кубка Лиги против "Халл Сити".

На данный момент счет в матче 2:0 в пользу "молотобойцев".