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Ярмоленко забил гол за Вест Хэм впервые за четыре месяца

Наши за границей
(1 голосов)

Первый мяч в этом году для Андрея

Ярмоленко забил гол за Вест Хэм впервые за четыре месяца
Новина українською

"Вест Хэм" принимает "Донкастер" в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Украинец Андрей Ярмоленко забил гол на 32-й минуте встречи, удвоив преимущество хозяев.

Напомним, что игрок вышел на позиции форварда. Он, избежав офсайда, откликнулся на вертикальную передачу от Шона Адарквы и перебросил голкипера.

Отметим, что это дебютный гол украинца в Кубке Англии в этом сезоне. Последний раз он забивал за "Вест Хэм" 22-го сентября прошлого года в поединке Кубка Лиги против "Халл Сити".

На данный момент счет в матче 2:0 в пользу "молотобойцев".

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В статье: Андрей Ярмоленко Кубок Англии АПЛ Вест Хэм (Лондон)
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
23.01.2021 в 17:46
когда в апл хоть что-то залетит??
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