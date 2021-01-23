Ярмоленко забил гол за Вест Хэм впервые за четыре месяца
Первый мяч в этом году для Андрея
"Вест Хэм" принимает "Донкастер" в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Украинец Андрей Ярмоленко забил гол на 32-й минуте встречи, удвоив преимущество хозяев.
Напомним, что игрок
Отметим, что это дебютный гол украинца в Кубке Англии в этом сезоне. Последний раз он забивал за "Вест Хэм" 22-го сентября прошлого года в поединке Кубка Лиги против "Халл Сити".
На данный момент счет в матче 2:0 в пользу "молотобойцев".
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download1 (huyersk)
23.01.2021 в 17:46
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