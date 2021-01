Кравец попал в ТОП-10 бомбардиров Европы, которые забивали после выхода на замену

Издание CIES Football Obs опубликовало рейтинг лучших бомбардиров прошедшего сезона в Европе, которые забивали после выхода на замену.

В топ-10 попал форвард турецкого "Коньяспора" Артем Кравец. Украинский нападающий отметился 3 забитыми мячами, выйдя на поле со скамейки запасных. У 31-летнего Кравца уходило на каждый гол примерно по 26 минут.

В текущем сезоне чемпионата Турции Артем провел 14 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.

Most goals scored as a substitute in the ???? major European leagues? Haris #Seferovic ???????? (@SLBenfica) at the top with already 5⃣ goals ???? More exclusive data analysis in the @CIES_Football website ➡️ https://t.co/P0OhpxlPv7 pic.twitter.com/OTSyfT0oe8