Кравец попал в ТОП-10 бомбардиров Европы, которые забивали после выхода на замену
Артем записал на свой счет 3 мяча, выйдя на замену
Издание CIES Football Obs опубликовало рейтинг лучших бомбардиров прошедшего сезона в Европе, которые забивали после выхода на замену.
В топ-10 попал форвард турецкого "Коньяспора" Артем Кравец. Украинский нападающий отметился 3 забитыми мячами, выйдя на поле со скамейки запасных. У 31-летнего Кравца уходило на каждый гол примерно по 26 минут.
В текущем сезоне чемпионата Турции Артем провел 14 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.
Most goals scored as a substitute in the ???? major European leagues? Haris #Seferovic ???????? (@SLBenfica) at the top with already 5⃣ goals ???? More exclusive data analysis in the @CIES_Football website ➡️ https://t.co/P0OhpxlPv7 pic.twitter.com/OTSyfT0oe8— CIES Football Obs (@CIES_Football) January 20, 2021
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