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Кравец попал в ТОП-10 бомбардиров Европы, которые забивали после выхода на замену

Наши за границей
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Артем записал на свой счет 3 мяча, выйдя на замену

Кравец попал в ТОП-10 бомбардиров Европы, которые забивали после выхода на замену
Новина українською

Издание CIES Football Obs опубликовало рейтинг лучших бомбардиров прошедшего сезона в Европе, которые забивали после выхода на замену.

В топ-10 попал форвард турецкого "Коньяспора" Артем Кравец. Украинский нападающий отметился 3 забитыми мячами, выйдя на поле со скамейки запасных. У 31-летнего Кравца уходило на каждый гол примерно по 26 минут.

В текущем сезоне чемпионата Турции Артем провел 14 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Артем Кравец Коньяспор (Конья)
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