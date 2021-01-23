Ференцварош спасся в концовке матча от второго поражения подряд
Во встрече приняли участие оба украинских игрока команды
В рамках 17-го тура чемпионата Венгрии "Пушкаш Академи" принимала на своем стадионе действующего чемпиона страны - "Ференцеварош" Сергея Реброва.
Первыми счет в матче открыли хозяева на 43 минуте матча. Будапештская команда смогла отыграться лишь за восемь минут до конца основного времени усилиями Мирто Узуни.
В матче приняли участие два игрока Национальной сборной Украины. Александр Зубков провел на поле весь поединок, а Игорь Харатин вышел на замену на 49-й минуте встречи.
После этой встречи "Ференцварош" продолжает возглавлять таблицу высшего дивизиона Венгрии, опережая "МОЛ Фехевар" Ивана Петряка на 10 очков.
Напомним, что в предыдущем матче подопечные Реброва потерпели
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