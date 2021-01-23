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Ференцварош спасся в концовке матча от второго поражения подряд

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Во встрече приняли участие оба украинских игрока команды

Ференцварош спасся в концовке матча от второго поражения подряд
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В рамках 17-го тура чемпионата Венгрии "Пушкаш Академи" принимала на своем стадионе действующего чемпиона страны - "Ференцеварош" Сергея Реброва.

Первыми счет в матче открыли хозяева на 43 минуте матча. Будапештская команда смогла отыграться лишь за восемь минут до конца основного времени усилиями Мирто Узуни.

В матче приняли участие два игрока Национальной сборной Украины. Александр Зубков провел на поле весь поединок, а Игорь Харатин вышел на замену на 49-й минуте встречи.

После этой встречи "Ференцварош" продолжает возглавлять таблицу высшего дивизиона Венгрии, опережая "МОЛ Фехевар" Ивана Петряка на 10 очков.

Напомним, что в предыдущем матче подопечные Реброва потерпели первое поражение в сезоне во внутренних соревнованиях, проиграв аутсайдеру чемпионата.

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В статье: Сергей Ребров Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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