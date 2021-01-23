Малиновский вышел на поле в матче с Миланом на 90-й минуте

В матче 19-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде обыграла "Милан" со счетом 3:0.

Полузащитник гостей Руслан Малиновский начал поединок на лавке запасных, а появился на поле только на 90-й минуте встречи. По итогу украинский хавбек провел на поле 7 минут компенсированного времени.

В нынешней сезоне 27-летний Малиновский провел во всех турнирах 20 матчей, в которых отметился 1 забитым мячем и отдал 3 голевые передачи.