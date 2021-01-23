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Малиновский вышел на поле в матче с Миланом на 90-й минуте

Наши за границей
(2 голосов)

Руслан отыграл всего семь минут компенсированного времени

Малиновский вышел на поле в матче с Миланом на 90-й минуте
Новина українською

В матче 19-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде обыграла "Милан" со счетом 3:0.

Полузащитник гостей Руслан Малиновский начал поединок на лавке запасных, а появился на поле только на 90-й минуте встречи. По итогу украинский хавбек провел на поле 7 минут компенсированного времени.

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В нынешней сезоне 27-летний Малиновский провел во всех турнирах 20 матчей, в которых отметился 1 забитым мячем и отдал 3 голевые передачи.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Милан (Италия)
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(2 голосов)
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Комментарии (3)
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Extrim4ik (Extreme)
23.01.2021 в 22:11
Хе-хе, прикольно. Ну как бы то ни было, Милан 0 - 3 Аталанта) Борьба за чемпионство и ЛЧ ещё впереди. 1. Милан - 43 очк 2. Интер - 41 3. Рома - 37 4. Аталанта - 36 5. Наполи - 34 (+ 2 матча) 6. Ювентус - 33 (+ 2 матча)
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0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.01.2021 в 21:11
Молодець, так тримати!
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0
-1
download1 (huyersk)
23.01.2021 в 21:11
лузер
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0
-3


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