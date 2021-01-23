Малиновский вышел на поле в матче с Миланом на 90-й минуте
Руслан отыграл всего семь минут компенсированного времени
В матче 19-го тура итальянской Серии А
Полузащитник гостей Руслан Малиновский начал поединок на лавке запасных, а появился на поле только на 90-й минуте встречи. По итогу украинский хавбек провел на поле 7 минут компенсированного времени.
В нынешней сезоне 27-летний Малиновский провел во всех турнирах 20 матчей, в которых отметился 1 забитым мячем и отдал 3 голевые передачи.
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Комментарии (3)
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Extrim4ik (Extreme)
23.01.2021 в 22:11
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
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download1 (huyersk)
23.01.2021 в 21:11
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