Шахов забил своему бывшему клубу в чемпионате Греции

В 18-м туре греческой Суперлиги встречались одни из лидеров чемпионата "ПАОК" и "АЕК". На 18-й минуте матча счет открыл украинский полузащитник Евгений Шахов. Заметим, что игрок забил гол своей бывшей команде, ведь он выступал за нее в 2016-2019 гг. Под занавес первого тайма "двуглавые орлы" сравняли счет во встрече.

Еще один украинец Дмитрий Чигринский начал поединок на скамейке запасных. Предыдущие четыре матча защитник не попадал в заявку.

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Это уже второй гол для Евгения Шахова за "АЕК". К греческому клубу украинец присоединился прошлым летом как свободный агент. Перед этим полузащитник выступал за итальянский "Лечче".