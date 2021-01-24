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Шахов забил своему бывшему клубу в чемпионате Греции

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Второй гол для украинца за АЕК

Шахов забил своему бывшему клубу в чемпионате Греции
Новина українською

В 18-м туре греческой Суперлиги встречались одни из лидеров чемпионата "ПАОК" и "АЕК". На 18-й минуте матча счет открыл украинский полузащитник Евгений Шахов. Заметим, что игрок забил гол своей бывшей команде, ведь он выступал за нее в 2016-2019 гг. Под занавес первого тайма "двуглавые орлы" сравняли счет во встрече.

Еще один украинец Дмитрий Чигринский начал поединок на скамейке запасных. Предыдущие четыре матча защитник не попадал в заявку.

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Это уже второй гол для Евгения Шахова за "АЕК". К греческому клубу украинец присоединился прошлым летом как свободный агент. Перед этим полузащитник выступал за итальянский "Лечче".

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В статье: Евгений Шахов АЕК (Афины) Чемпионат Греции
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