Украинский защитник покинул карагандинский Шахтер

Украинский защитник Евгений Ткачук покинул карагандинский "Шахтер", сообщает KazFootball.kz.

29-летний футболист в составе казахстанского клуба выступал с 2018 года. За это время он сыграл 62 поединка, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. В прошлом сезоне дважды выводил команду с капитанской повязкой.

Напомним, что Евгений Ткачук воспитанник запорожского "Металлурга". Карьеру начал в 2009 году, выступая в резервном клубе донецкого "Шахтёра", провёл там только одну игру. В 2010 году перешёл в полтавскую "Ворсклу".Также защитник играл за луганскую "Зарю", казахстанский "Иртыш" и каменскую "Сталь".