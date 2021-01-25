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Украинский защитник покинул карагандинский Шахтер

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Ранее он играл за резервный клуб "горняков"

Украинский защитник покинул карагандинский Шахтер
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Украинский защитник Евгений Ткачук покинул карагандинский "Шахтер", сообщает KazFootball.kz.

29-летний футболист в составе казахстанского клуба выступал с 2018 года. За это время он сыграл 62 поединка, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. В прошлом сезоне дважды выводил команду с капитанской повязкой.

Напомним, что Евгений Ткачук воспитанник запорожского "Металлурга". Карьеру начал в 2009 году, выступая в резервном клубе донецкого "Шахтёра", провёл там только одну игру. В 2010 году перешёл в полтавскую "Ворсклу".Также защитник играл за луганскую "Зарю", казахстанский "Иртыш" и каменскую "Сталь".

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В статье: Евгений Ткачук Шахтер (Караганды)
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Источник:
KazFootball.kz

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