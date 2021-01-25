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Рома предложила за Яремчука конкретную сумму - Гент отказал

Наши за границей
(1 голосов)

Бельгийский клуб хочет получить больше за игрока

Рома предложила за Яремчука конкретную сумму - Гент отказал
Новина українською

Нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук в ближайшее время может сменить клуб, сообщает Voetbal24 ссылаясь на итальянские источники.

За информацией источника, "Рома" предприняла еще одну попытку подписать 25-летнего футболиста сборной Украины. Уже ведутся переговоры на клубном уровне. Итальянский клуб готов заплатить за нападающего 12 миллионов евро, но "Гент" хочет больше.

Портал Transfermarket оценивает футболиста в 11 миллионов евро.

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Напомним, что ранее Яремчук получил самую высокую оценку за матч с "Генком" от WhoScored - 8.0. В текущем сезоне чемпионата Бельгии украинский форвард во всех турнирах сыграл в 25-ти поединках, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

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В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия) Рома (Италия)
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Источник:
Voetbal24

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Комментарии (2)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
25.01.2021 в 15:16
от ненажерливий Гент... Роману Яремчуку не дають можливості перейти у сильніший чемп...
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Michael-K (Івано-Франківськ)
25.01.2021 в 15:43
Жмоти просто! Для нашої збірної прогрес Яремчука і пепезіл в Серію А був би на користь перед ЧЄ !
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