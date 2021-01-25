Рома предложила за Яремчука конкретную сумму - Гент отказал
Бельгийский клуб хочет получить больше за игрока
Нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук в ближайшее время может сменить клуб, сообщает Voetbal24 ссылаясь на итальянские источники.
За информацией источника, "Рома" предприняла еще одну попытку подписать 25-летнего футболиста сборной Украины. Уже ведутся переговоры на клубном уровне. Итальянский клуб готов заплатить за нападающего 12 миллионов евро, но "Гент" хочет больше.
Портал Transfermarket оценивает футболиста в 11 миллионов евро.
Напомним, что ранее Яремчук получил самую высокую оценку за матч с "Генком" от WhoScored - 8.0. В текущем сезоне чемпионата Бельгии украинский форвард во всех турнирах сыграл в 25-ти поединках, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.
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