Рома предложила за Яремчука конкретную сумму - Гент отказал

Нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук в ближайшее время может сменить клуб, сообщает Voetbal24 ссылаясь на итальянские источники.

За информацией источника, "Рома" предприняла еще одну попытку подписать 25-летнего футболиста сборной Украины. Уже ведутся переговоры на клубном уровне. Итальянский клуб готов заплатить за нападающего 12 миллионов евро, но "Гент" хочет больше.

Портал Transfermarket оценивает футболиста в 11 миллионов евро.

Напомним, что ранее Яремчук получил самую высокую оценку за матч с "Генком" от WhoScored - 8.0. В текущем сезоне чемпионата Бельгии украинский форвард во всех турнирах сыграл в 25-ти поединках, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.