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Агент: Чтобы Гент пошел на сделку по Яремчуку, сумма должна колебаться от 20 млн евро

Наши за границей
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Зимой украинец вряд-ли покинет бельгийский клуб

Агент: Чтобы Гент пошел на сделку по Яремчуку, сумма должна колебаться от 20 млн евро
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Агент украинского форварда "Гента" Романа Яремчука Сергей Серебренников прокомментировал сообщения о том, что римская "Рома" предложила за игрока 12 млн евро.

"Я не знаю, есть ли у "Гента" такое предложение по Роману. Более того, не верю в подобные новости. Не думаю, что сумма в 12 миллионов евро заставит клуб Яремчука рассмотреть вариант с его продажей. Насколько мне известно, как минимум до лета "Гент" не будет рассматривать его продажу, а переход сейчас маловероятен, потому что сроки его продажи на бельгийцев не давят.

Осенью Роман переподписал контракт с "Гентом" на пять лет. Впереди Евро, поэтому до лета заполучить Яремчука кому-либо, даже "Роме", за такие деньги будет сложно.

Думаю, сумма должна колебаться от 20 миллионов, чтобы "Гент" пошел на сделку", - сказал Серебренников.

Отметим, что ранее также сообщалось о том, что 30% от суммы продажи Яремчука "Гент" будет вынужден отдать "Динамо".

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В статье: Роман Яремчук Сергей Серебренников Рома (Рим) Гент
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