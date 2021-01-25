Агент: Чтобы Гент пошел на сделку по Яремчуку, сумма должна колебаться от 20 млн евро
Зимой украинец вряд-ли покинет бельгийский клуб
Агент украинского форварда "Гента" Романа Яремчука Сергей Серебренников прокомментировал сообщения о том, что
"Я не знаю, есть ли у "Гента" такое предложение по Роману. Более того, не верю в подобные новости. Не думаю, что сумма в 12 миллионов евро заставит клуб Яремчука рассмотреть вариант с его продажей. Насколько мне известно, как минимум до лета "Гент" не будет рассматривать его продажу, а переход сейчас маловероятен, потому что сроки его продажи на бельгийцев не давят.
Осенью Роман переподписал контракт с "Гентом" на пять лет. Впереди Евро, поэтому до лета заполучить Яремчука кому-либо, даже "Роме", за такие деньги будет сложно.
Думаю, сумма должна колебаться от 20 миллионов, чтобы "Гент" пошел на сделку", - сказал Серебренников.
Отметим, что ранее также сообщалось о том, что 30% от суммы продажи Яремчука
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