Клуб Евгения Макаренко купит ему конкурента по позиции из Манчестер Сити
Еще на полтора года
Бельгийский "Кортрейк", за который выступает опорный полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко, нашел усиление в составе английского "Манчестер Сити".
Команду de Kerels ("пацанов", как называют "Кортрейк" в Бельгии), пополнит Анте Палаверса, сообщает Het Laatste Nieuws. Его возьмут в аренду на полтора сезона.
Этот 20-летний хорватский опорник так и не сыграл за "горожан" ни одного официального матча. В январе 2019-го "Манчестер Сити" приобрел контракт Палаверса за 7 млн евро и отправил его в "Хетафе" на правах аренды. Палверса должен оставаться в "Хетафе" к лету 2021-го, но игрок не стал важным для испанской команды и сыграл всего 4 матча.
Напомним, что украинца Евгения Макаренко "Кортрейк" арендует у "Андерлехта".
"Кортрейк" в чемпионате Бельгии идет на 14 месте (всего в таблице 18 команд).
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