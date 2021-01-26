Украинский вратарь о чемпионате Кипра: Уровень выше ожидания тех, кто здесь не играл

Артур Рудько, украинский вратарь кипрской команды "Пафос" (с 2019-го), рассказал об уровне чемпионата по сравнению с УПЛ.

- Чемпионат Кипра подходит для украинского игрока?

- Многие наши игроки играют в зарубежных чемпионатах. Считаю, что "подходит" или "не подходит" - зависит от конкретного футболиста. Кому-то сложнее приспособиться, кому-то легче.

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- Если бы "Пафос" играл в УПЛ, за какие бы места боролась команда?

- Самому было бы очень интересно сыграть с украинскими командами и сравнить уровень клубов. Сейчас сложно сравнивать. Даже контрольный поединок очень отличается от официального матча и не предоставит объективной оценки. Но уровень игроков и чемпионата выше ожидания тех, кто здесь не играл. Я убедился в этом на собственном примере.

Напомним, что главным тренером "Пафоса" является Дмитрий Михайленко, также за команду выступает украинский фланговый хавбек Орест Кузык.