Украинский вратарь о чемпионате Кипра: Уровень выше ожидания тех, кто здесь не играл
Не перехваливает?
Артур Рудько, украинский вратарь кипрской команды "Пафос" (с 2019-го), рассказал об уровне чемпионата по сравнению с УПЛ.
- Чемпионат Кипра подходит для украинского игрока?
- Многие наши игроки играют в зарубежных чемпионатах. Считаю, что "подходит" или "не подходит" - зависит от конкретного футболиста. Кому-то сложнее приспособиться, кому-то легче.
- Если бы "Пафос" играл в УПЛ, за какие бы места боролась команда?
- Самому было бы очень интересно сыграть с украинскими командами и сравнить уровень клубов. Сейчас сложно сравнивать. Даже контрольный поединок очень отличается от официального матча и не предоставит объективной оценки. Но уровень игроков и чемпионата выше ожидания тех, кто здесь не играл. Я убедился в этом на собственном примере.
Напомним, что главным тренером "Пафоса" является Дмитрий Михайленко, также за команду выступает украинский фланговый хавбек Орест Кузык.
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