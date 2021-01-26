Экс-защитник Ворсклы подписал контракт с эстонским клубом

30-летний украинский защитник Владимир Баенко, который до недавнего времени защищал цвета "Ворсклы" , продолжит карьеру в чемпионате Эстонии.

Центрбек подписал контракт с таллиннской "Левадией".

"Я очень рад присоединиться к "Левадии". Первые впечатления от Эстонии, Таллинна и клуба - отличные! Я уже играл в Латвии и поэтому знал, чего ожидать. Таллинн - город, очень похожий на Ригу. Я уже познакомился с новыми товарищами по команде, тренерами, президентом клуба и руководством, и я был очень хорошо принят.

Я перешел в "Левадию" из "Ворсклы". Мой контракт был действителен еще полгода, но мы договорились с клубом о его расторжении, и они разрешили мне уйти, чтобы получить больше игровой практики. В то же время мы согласовали условия с "Левадией", и сразу же по приезду в Таллинн подписали контракт. Я очень надеюсь, что все поставленные перед командой цели будут достигнуты", - сказал Баенко.