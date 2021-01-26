Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч АПЛ с Кристал Пэлас

Украинский вингер " Вест Хэма " Андрей Ярмоленко попал в заявку своей команды на выездной матч против "Кристал Пэлас" в рамках 20-го тура АПЛ.

Но при этом украинец начнет матч на скамейке запасных.

Отметим, что сам поединок начнется в 20:00.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 16 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.