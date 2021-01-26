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Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч АПЛ с Кристал Пэлас

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец снова вне стартовых одиннадцать

Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч АПЛ с Кристал Пэлас
Новина українською

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко попал в заявку своей команды на выездной матч против "Кристал Пэлас" в рамках 20-го тура АПЛ.

Но при этом украинец начнет матч на скамейке запасных.

Отметим, что сам поединок начнется в 20:00.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 16 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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В статье: Андрей Ярмоленко Кристал Пэлас (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
26.01.2021 в 19:59
заявили бы его уже за ветеранскую команду Вест Хема, иначе совсем мохом прирастёт к лавке
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storm_ua (Николаев)
26.01.2021 в 19:46
Бревноленко и банка, давно уже одно целое. Зачем постоянно на прлтяжении последних 3 лет, нам сообщать что бревноленко на банке. Это и так понятно, в этом нет новости. И так понятная заранее ситуация.
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