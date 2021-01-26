Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч АПЛ с Кристал Пэлас
Украинец снова вне стартовых одиннадцать
Украинский вингер "
Но при этом украинец начнет матч на скамейке запасных.
Отметим, что сам поединок начнется в 20:00.
Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 16 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
Here's how we line up this evening... ⚒#CRYWHU— West Ham United (@WestHam) January 26, 2021
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
26.01.2021 в 19:59
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storm_ua (Николаев)
26.01.2021 в 19:46
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