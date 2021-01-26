Швед забил гол и отдал ассист в матче чемпионата Бельгии - ВИДЕО

Украинский вингер "Мехелена" Марьян Швед отметился сразу двумя результативными действиями в матче 22-го тура чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверена" (первый тайм).

Сначала на 9-й минуте украинец ассистировал Уолшу, а на 26-й забил сам.

Это первая голевая передача хавбека за бельгийскую команду и второй гол.

Ассист Шведа:

Гол Шведа: