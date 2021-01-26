Швед забил гол и отдал ассист в матче чемпионата Бельгии - ВИДЕО
Первый ассист и второй гол украинца в сезоне
Украинский вингер "Мехелена" Марьян Швед отметился сразу двумя результативными действиями в матче 22-го тура чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверена" (первый тайм).
Сначала на 9-й минуте украинец ассистировал Уолшу, а на 26-й забил сам.
Это первая голевая передача хавбека за бельгийскую команду и второй гол.
Ассист Шведа:
Гол Шведа:
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