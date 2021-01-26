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Швед забил гол и отдал ассист в матче чемпионата Бельгии - ВИДЕО

Наши за границей
(4 голосов)

Первый ассист и второй гол украинца в сезоне

Швед забил гол и отдал ассист в матче чемпионата Бельгии - ВИДЕО
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Украинский вингер "Мехелена" Марьян Швед отметился сразу двумя результативными действиями в матче 22-го тура чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверена" (первый тайм).

Сначала на 9-й минуте украинец ассистировал Уолшу, а на 26-й забил сам.

Это первая голевая передача хавбека за бельгийскую команду и второй гол.

Ассист Шведа:

Гол Шведа:

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В статье: Марьян Швед
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Комментарии (11)
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Acsakal (Kharkov)
26.01.2021 в 21:51
Тепер головне, щоб в голові не запаморочилося.
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0
0
vgolovan (полтава)
26.01.2021 в 21:49
он ведь 2 забил
Ответить
0
0
vgolovan (полтава)
26.01.2021 в 21:46
т
Ответить
0
0
vlotko (Броди)
26.01.2021 в 21:43
Ось що значить систематично виходити на поле. Який м'який гольовий пас, виконаний з любов'ю, після чого гріх не забити.
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+1
0
Lion Killer (Львів)
26.01.2021 в 21:27
пацану треба взятися за голову. талант є
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+1
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
26.01.2021 в 21:26
техніка Шведа особливо у відео з голом на висоті...той самий Швед, який свого часу витягував Карпати, талант нікуди не дівся!
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+2
0
avatar
Serega1111 (Киев)
26.01.2021 в 20:54
Очень хорошо сыграл в обеих эпизодах! Желаю не сбавлять оборотов, наконец найти свою команду и вернуться в сборную. Креативные атакующие игроки в СбУ очень нужны - старички выдыхаются...
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+3
0
FC Energy (Новая Каховка)
26.01.2021 в 20:51
Не знаю, что они с ним сделали, какого психолога наняли, но парень молодец. Успехов!
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+3
0
avatar
palmotron (Бровари)
26.01.2021 в 20:44
Просто красень Мар'ян!
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+5
-1
Artemanat (Кривой Рог)
26.01.2021 в 20:38
Главное не возвращаться в Селтик, лучше играть в Бельгии но постоянно и тут чемпионат болле техничный и атакующий
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+7
0
Лекарь (село Дарница)
26.01.2021 в 20:32
Все таки, не всё так плохо у Шведа. Воспитательные меры клуба подействовали (надеюсь). Так что, мои поздравления и пожелания дальнейшего роста, ведь потенциал есть!
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+3
0


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