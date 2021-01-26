WhoScored признал Шведа лучшим игроком матча против Васланд-Беверена
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Украинский вингер "Мехелена" Марьян Швед признан лучшим игроком матча 22-го тура чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверена" (3:2) по оценке статистического портала Whoscored.
По оценкам портала, Марьян получил самую высокую оценку среди всех игроков матча - 9,2.
Напомним, что в данном поединке
Также Швед нанес 8 ударов (2 в створ), отдал 30 передач с точностью 80%, из них 3 ключевых.
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M&M (Lviv)
26.01.2021 в 23:04
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