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WhoScored признал Шведа лучшим игроком матча против Васланд-Беверена

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WhoScored признал Шведа лучшим игроком матча против Васланд-Беверена
Новина українською

Украинский вингер "Мехелена" Марьян Швед признан лучшим игроком матча 22-го тура чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверена" (3:2) по оценке статистического портала Whoscored.

По оценкам портала, Марьян получил самую высокую оценку среди всех игроков матча - 9,2.

Напомним, что в данном поединке украинец забил два гола и отдал один ассист.

Также Швед нанес 8 ударов (2 в створ), отдал 30 передач с точностью 80%, из них 3 ключевых.

WhoScored признал Шведа лучшим игроком матча против Васланд-Беверена - изображение 1
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В статье: Мехелен Марьян Швед
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M&M (Lviv)
26.01.2021 в 23:04
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