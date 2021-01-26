Агент: Малиновский в обойме Гасперини, тренер не собирается его отпускать
Уходить из Аталанты украинец не планирует
Агент полузащитника итальянской "Аталанты"
"История с "Брюгге" - это вообще смешно. Руслан уже прошел этот этап и о возвращении в Бельгию не может быть и речи. Если бы Руслану нужно было найти команду, мы бы это сделали без проблем и в более сильном чемпионате, чем бельгийский, при всем к нему уважении.
Другие предложения по Руслану у "Аталанты" были, но они отвергались. Звонили, пытались узнать его цену. Однако продажа Малиновского в планы итальянского клуба не входит.
Конечно, Гасперини своеобразный тренер, но он рассчитывает на Руслана, игрок на 100 процентов входит в его обойму и не собирается отпускать", - сказал Серебренников.
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