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Агент: Малиновский в обойме Гасперини, тренер не собирается его отпускать

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Уходить из Аталанты украинец не планирует

Агент: Малиновский в обойме Гасперини, тренер не собирается его отпускать
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Агент полузащитника итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского Сергей Серебренников рассказал о том, может ли футболист покинуть итальянский клуб в нынешнее межсезонье и было ли у игрока предложение от бельгийского "Брюгге".

"История с "Брюгге" - это вообще смешно. Руслан уже прошел этот этап и о возвращении в Бельгию не может быть и речи. Если бы Руслану нужно было найти команду, мы бы это сделали без проблем и в более сильном чемпионате, чем бельгийский, при всем к нему уважении.

Другие предложения по Руслану у "Аталанты" были, но они отвергались. Звонили, пытались узнать его цену. Однако продажа Малиновского в планы итальянского клуба не входит.

Конечно, Гасперини своеобразный тренер, но он рассчитывает на Руслана, игрок на 100 процентов входит в его обойму и не собирается отпускать", - сказал Серебренников.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Брюгге Руслан Малиновский Сергей Серебренников
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