Зозуля заработал пенальти и помог Альбасете покинуть последнюю строчку в таблице

Во вторник 26 января в рамках испанской Сегунды состоялся матч 22-го тура, в котором "Алькоркон" принимал "Альбасете" украинца Романа Зозули.

Украинец вышел в стартовом составе своей команды, отыграл 83 минуты и поучавствовал в обоих голах "Альбасете".

На 30-й минуте Зозуля поборолся на втором этаже после навеса со штрафного, который в итоге привел к взятию ворот, а на 69-й заработал пенальти, с которого был забит победный гол.

В итоге, матч закончился со счётом 2:1 в пользу "Альбасете".

После этой победы команда Зозули поднялась с последнего места в турнирной таблице, однако зону вылета еще не покинула, расположившись на 19-й строчке (из 22 команд).

Голы матча: