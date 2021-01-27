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Андрей Ярмоленко получил оценку за поединок с Кристал Пэлэс

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Немного времени - невысокий балл

Андрей Ярмоленко получил оценку за поединок с Кристал Пэлэс
Новина українською

Украинский вингер правого фланга английского "Вест Хэм" присоединился к выездной победы своей команды над "Кристал Пэлэс" 3:2.

Правда, Андрей вышел вместо Майкла Антонио на 83 минуте, когда его команда уже забила все три гола.

WhoScored выставил Андрею одну из самых низких оценок - 5.8 (общий балл команды - 6.9). Ниже только у вратаря Лукаша Фабиански, который пропустил 2 гола.

На счету Ярмоленко 4 прикосновения к мячу, 3 передачи (из них одна неточная). Еще однажды Андрей залез в положение вне игры.

Андрей Ярмоленко получил оценку за поединок с Кристал Пэлэс - изображение 1Несколько щедрее по оценкам для Андрея был портал SofaScore. От него Андрей получил 6.3 (общий балл "Вест Хэм" - 6.89).

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В статье: Кристал Пэлас (Лондон) Вест Хэм (Лондон)
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