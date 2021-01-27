Андрей Ярмоленко получил оценку за поединок с Кристал Пэлэс
Немного времени - невысокий балл
Правда, Андрей вышел вместо Майкла Антонио на 83 минуте, когда его команда уже забила все три гола.
WhoScored выставил Андрею одну из самых низких оценок - 5.8 (общий балл команды - 6.9). Ниже только у вратаря Лукаша Фабиански, который пропустил 2 гола.
На счету Ярмоленко 4 прикосновения к мячу, 3 передачи (из них одна неточная). Еще однажды Андрей залез в положение вне игры.
Несколько щедрее по оценкам для Андрея был портал SofaScore. От него Андрей получил 6.3 (общий балл "Вест Хэм" - 6.89).
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