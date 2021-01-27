Зинченко получил оценку от WhoScored за матч с Вест Бромвичем
Такой же балл получил и Фоден
Статистический сервис WhoScored оценил игроков в 20-туре английской Премьер-лиги "Вест-Бромвич"- "Манчестер Сити" (0:5).
Футболист сборной Украины Александр Зинченко получил за встречу оценку 7,5. Это пятый показатель среди всех игроков. Игрок вышел в стартовом составе на позиции левого защитника и отыграл весь матч.
Такой же балл, как и украинского футболиста, получил Фоден.
Похожий балл для Александа выставил портал SofaScore. От него игрок получил 7.4 (общий балл "Манчестер Сити" - 7,56).
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