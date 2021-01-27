Зинченко получил оценку от WhoScored за матч с Вест Бромвичем

Статистический сервис WhoScored оценил игроков в 20-туре английской Премьер-лиги "Вест-Бромвич"- "Манчестер Сити" (0:5).

Футболист сборной Украины Александр Зинченко получил за встречу оценку 7,5. Это пятый показатель среди всех игроков. Игрок вышел в стартовом составе на позиции левого защитника и отыграл весь матч.

Такой же балл, как и украинского футболиста, получил Фоден.

Похожий балл для Александа выставил портал SofaScore. От него игрок получил 7.4 (общий балл "Манчестер Сити" - 7,56).