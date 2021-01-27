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Зинченко получил оценку от WhoScored за матч с Вест Бромвичем

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Такой же балл получил и Фоден

Зинченко получил оценку от WhoScored за матч с Вест Бромвичем
UA-Футбол
Новина українською

Статистический сервис WhoScored оценил игроков в 20-туре английской Премьер-лиги "Вест-Бромвич"- "Манчестер Сити" (0:5).

Футболист сборной Украины Александр Зинченко получил за встречу оценку 7,5. Это пятый показатель среди всех игроков. Игрок вышел в стартовом составе на позиции левого защитника и отыграл весь матч.

Такой же балл, как и украинского футболиста, получил Фоден.

Зинченко получил оценку от WhoScored за матч с Вест Бромвичем - изображение 1

Похожий балл для Александа выставил портал SofaScore. От него игрок получил 7.4 (общий балл "Манчестер Сити" - 7,56).

Зинченко получил оценку от WhoScored за матч с Вест Бромвичем - изображение 2
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В статье: Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко Вест Бромвич
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