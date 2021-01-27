Экс-игрок сборной Украины может перейти в Карпаты

Игрок правого фланга польского "Подбескидзе" Сергей Мякушко может перейти в галицкие " Карпаты ", которые выступают во Второй лиге.

Это может произойти уже весной или в летнее межсезонье, сообщает Спортивка.

Хотите верьте, хотите - нет ... Но поверьте, шо такое вероятность рассматривают, - говорит издание.

И львовские, и галицкие "Карпаты" выступают во Второй лиге. На лето руководители львовских "Карпат" анонсируют лишение клуба статуса профессионального и объединение с галицким клубом.

Сергей Мякушко был одним из лидеров львовских "Карпат" в 2017-2019 годах, в 2017 году вызывался в национальную сборную Украины.