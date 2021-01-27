Экс-игрок сборной Украины может перейти в Карпаты
Правда, не львовские
Игрок правого фланга польского "Подбескидзе" Сергей Мякушко может перейти в галицкие "
Это может произойти уже весной или в летнее межсезонье, сообщает Спортивка.
Хотите верьте, хотите - нет ... Но поверьте, шо такое вероятность рассматривают, - говорит издание.
И львовские, и галицкие "Карпаты" выступают во Второй лиге. На лето руководители львовских "Карпат" анонсируют лишение клуба статуса профессионального и объединение с галицким клубом.
Сергей Мякушко был одним из лидеров львовских "Карпат" в 2017-2019 годах, в 2017 году вызывался в национальную сборную Украины.
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Источник:Твіттер газети Спортивка
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