Форвард Мехелена - об игре Шведа: Он действительно счастлив и заслужил эти голы

Нападающий "Мехелена" Игор де Камарго поделился мнением о выступлениях Марьяна Шведа в матче с "Васланд-Бевереном" (3:2). Украинец отличился дублем и одной результативной передачей.

"Он действительно счастлив. Он тот, кто заслуживает эти голы и шансы. Нелегко уехать за границу, в Бельгию, где другой менталитет. У него было время адаптироваться к турниру.

Теперь он понимает, как это должно быть. Я надеюсь, что он будет продолжать это делать. Мы хорошо с ним разговаривали. Наша команда хорошо с ним справилась. У него много качеств владения мячом, которые он уже хорошо освоил в последние недели", - сказал де Камарго