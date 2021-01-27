Форвард Мехелена - об игре Шведа: Он действительно счастлив и заслужил эти голы
Он похвалил игру товарища по команде
Нападающий "Мехелена" Игор де Камарго поделился мнением о выступлениях Марьяна Шведа в матче с "Васланд-Бевереном" (3:2). Украинец отличился дублем и одной результативной передачей.
"Он действительно счастлив. Он тот, кто заслуживает эти голы и шансы. Нелегко уехать за границу, в Бельгию, где другой менталитет. У него было время адаптироваться к турниру.
Теперь он понимает, как это должно быть. Я надеюсь, что он будет продолжать это делать. Мы хорошо с ним разговаривали. Наша команда хорошо с ним справилась. У него много качеств владения мячом, которые он уже хорошо освоил в последние недели", - сказал де Камарго
Напомним, что статистический портал Whoscored поставил Марьяну Шведу самую высокую оценку среди всех игроков матча - 9,2.
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