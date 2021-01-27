УАФ назовет лучшего украинского тренера, работающего за рубежом
Есть три претендента
15 февраля определятся обладатели наград церемонии "Футбольные звезды Украины" -2020.
Среди претендентов на звание "Лучший тренер мужской команды, работающей за рубежом" Юрий Вернидуб, Роман Григорчук и Сергей Ребров.
Вернидуб работал большую часть чемпионского сезона с булоруським "Шахтером" из Солигорска.
Роман Григорчук заменил Юрия Вернидуба на тренерском мостике и доказал клуб к чемпионству, тем самым установив уникальный рекорд. Григорчук стал первым украинским тренером, которому удалось завоевать чемпионство в трех разных странах - Беларуси, Латвии и Казахстане.
Сергей Ребров во второй раз стал чемпионом Венгрии и впервые за 25 лет вывел "Ференцварош" в групповой этап Лиги чемпионов.
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