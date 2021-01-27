Экс-волынянин Кизилатеш подписал контракт с турецким клубом второго дивизиона
Джемаль будет играть за Балыкесирспор
Украинский футболист турецкого происхождения Джемаль Кизилатеш, который до недавнего времени выступал за "
Контракт хавбека с клубом второго дивизиона Турции подписан на 1,5 года.
Отметим, что Кизилатеш прекратил сотрудничество с "Волынью" по собственной инициативе. Причиной луцкий клуб назвал семейные обстоятельства.
В этом сезоне в составе "Волыни" Джемаль провел 12 поединков, отличился 2 голами и одним ассистом. В Луцке он выступал с начала 2020 года.
Ранее играл за команды "Арсенал-Киевщина", "Ворскла", "Арсенал-Киев", "Колос" Ковалевка.
January 26, 2021
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