Экс-волынянин Кизилатеш подписал контракт с турецким клубом второго дивизиона

Украинский футболист турецкого происхождения Джемаль Кизилатеш, который до недавнего времени выступал за " Волынь ", стал игроком турецкого клуба "Балыкесирспор".

Контракт хавбека с клубом второго дивизиона Турции подписан на 1,5 года.

Отметим, что Кизилатеш прекратил сотрудничество с "Волынью" по собственной инициативе. Причиной луцкий клуб назвал семейные обстоятельства.

В этом сезоне в составе "Волыни" Джемаль провел 12 поединков, отличился 2 голами и одним ассистом. В Луцке он выступал с начала 2020 года.

Ранее играл за команды "Арсенал-Киевщина", "Ворскла", "Арсенал-Киев", "Колос" Ковалевка.