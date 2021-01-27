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Экс-волынянин Кизилатеш подписал контракт с турецким клубом второго дивизиона

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Джемаль будет играть за Балыкесирспор

Экс-волынянин Кизилатеш подписал контракт с турецким клубом второго дивизиона
Новина українською

Украинский футболист турецкого происхождения Джемаль Кизилатеш, который до недавнего времени выступал за "Волынь", стал игроком турецкого клуба "Балыкесирспор".

Контракт хавбека с клубом второго дивизиона Турции подписан на 1,5 года.

Отметим, что Кизилатеш прекратил сотрудничество с "Волынью" по собственной инициативе. Причиной луцкий клуб назвал семейные обстоятельства.

В этом сезоне в составе "Волыни" Джемаль провел 12 поединков, отличился 2 голами и одним ассистом. В Луцке он выступал с начала 2020 года.

Ранее играл за команды "Арсенал-Киевщина", "Ворскла", "Арсенал-Киев", "Колос" Ковалевка.

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В статье: Волынь (Луцк) Балыкесирспор (Турция) Джемаль Кизилатеш
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