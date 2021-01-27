Малиновский выйдет в старте Аталанты на кубковый матч с Лацио
Ожидается интересный матч
Украинский полузащитник "
Украинец выйдет в стартовом составе, а поединок начнется в 18:45.
Напомним, что Руслан в нынешнем сезоне сыграл за бергамаски в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
???? Su le mani per i nostri ragazzi!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 27, 2021
???? Put your hands up for our #StartingXI!
Presented by @Plus500#AtalantaLazio #CoppaItalia #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/P5YZA7QOa3
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