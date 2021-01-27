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Малиновский выйдет в старте Аталанты на кубковый матч с Лацио

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Ожидается интересный матч

Малиновский выйдет в старте Аталанты на кубковый матч с Лацио
Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский сыграет в домашнем матче 1/4 финала Кубка Италии против "Лацио".

Украинец выйдет в стартовом составе, а поединок начнется в 18:45.

Напомним, что Руслан в нынешнем сезоне сыграл за бергамаски в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Лацио (Рим)
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