Малиновский сравнял счет в кубковом матче с Лацио - ВИДЕО

Украинский полузащитник " Аталанты " Руслан Малиновский вышел в стартовом составе своей команды на матч 1/4 финала Кубка Италии против "Лацио" и отметился забитым голом на исходе первого тайма.

Украинец сравнял счет на 37-й минуте, четко пробив из центральной зоны после фланговой передачи. К перерыву счет в матче 2:2.

Отметим, что это второй гол украинца за "Аталанту" в нынешнем сезоне.