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Малиновский сравнял счет в кубковом матче с Лацио - ВИДЕО

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(2 голосов)

Второй гол украинца в сезоне за бергамаски

Малиновский сравнял счет в кубковом матче с Лацио - ВИДЕО
Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел в стартовом составе своей команды на матч 1/4 финала Кубка Италии против "Лацио" и отметился забитым голом на исходе первого тайма.

Украинец сравнял счет на 37-й минуте, четко пробив из центральной зоны после фланговой передачи. К перерыву счет в матче 2:2.

Отметим, что это второй гол украинца за "Аталанту" в нынешнем сезоне.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Лацио (Рим)
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Комментарии (1)
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ferzz (Gluhiv)
27.01.2021 в 20:10
Красава!
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