Малиновский сравнял счет в кубковом матче с Лацио - ВИДЕО
Второй гол украинца в сезоне за бергамаски
Украинский полузащитник "
Украинец сравнял счет на 37-й минуте, четко пробив из центральной зоны после фланговой передачи. К перерыву счет в матче 2:2.
Отметим, что это второй гол украинца за "Аталанту" в нынешнем сезоне.
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Комментарии (1)
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ferzz (Gluhiv)
27.01.2021 в 20:10
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