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Пюник подписал двух украинских защитников

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Оба играли в ПФК "Львов"

Пюник подписал двух украинских защитников
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Армянский клуб "Пюник" подписал контракт с 27-летним Антоном Братковым и 28-летним Игорем Гончаром, сообщает сайт клуба.

Оба играют на позиции защитников.

Братков - воспитанник киевского "Динамо". Играл в "Вересе", "Десне", "Зирке", ПФК "Львов", "Металлист-1925" и израильском "Маккаби Петах-Тиква".

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Гончар выступал в "Подолье", "Оболони", "Шахтере", "Говерле", "Ворскле", "Горняк-Спорте" и ПФК "Львов". Также играл в словацком клубе "Сеница", а последним его клубом был ереванский "Алашкерт".

После 10 сыгранных туров чемпионата Армении "Пюник" идет на предпоследнем 9 месте (последняя команда снялась с розыгрыша), до сих пор нет ни одной победы. Чемпионат возобновится после зимней паузы с 19 февраля.

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В статье: Антон Братков Пюник (Ереван) чемпионат Армении Игорь Гончар
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