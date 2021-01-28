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Яремчук получил самую низкую оценку в составе Гента за матч с Сент-Трюйденом

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Он вышел в стартовом составе и отыграл полный матч

Яремчук получил самую низкую оценку в составе Гента за матч с Сент-Трюйденом
UA-Футбол
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Украинский футболист "Гента" Роман Яремчук, который провел полный матч 22-го тура чемпионата Бельгии против "Сент-Трюйдена", получил одну из самых низких статистических оценок в своей команде.

Так, от Whoscored Яремчук получил оценку 5,7. На счету 25-летнего футболиста 5 передач, одна из которых неточная, 36 раз встречался с мячем . Еще трижды Роман находился в положение вне игры. Результативными действиями не сумел отличиться.

Самая высокая оценка в матче у защитника "Гента" Нуриу Фортуна - 7.6. Общий балл команды - 6.55.

Яремчук получил самую низкую оценку в составе Гента за матч с Сент-Трюйденом - изображение 1
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В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия) Сент-Трюйден
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