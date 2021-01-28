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Кортрейк Макаренко сыграл вничью с Беерсхотом

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Украинец отыграл весь матч

Кортрейк Макаренко сыграл вничью с Беерсхотом
Новина українською

В рамках 24-го тура чемпионата Бельгии "Кортрейк" встречался с "Беерсхот". Встреча закончилась нулевой ничьей. В составе бельгийского клуба сыграл полузащитник национальной сборной Украини Евгений Макаренко.

Наш футболист вышел в стартовом составе гостей и сыграл до финального свистка встречи.

Напомним, что в текущем сезоне, "Кортрейк" занимает тринадцатое место в турнирной таблице местной Про Лиги, имея в активе 30 очков.

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В статье: Евгений Макаренко Жерминаль Беерсхот (Бельгия) Кортрейк
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Источник:
УАФ

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