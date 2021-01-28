Роман Безус из Бельгии может переехать на Кипр

Атакующий центральный полузащитник бельгийского "Гента" и национальной сборной Украины Роман Безус заинтересовал кипрский "Анортосис".

Безуса порекомендовал главному тренеру Анортосиса Темури Кецбая экс-игрок "Гента" Георгий Квилитая, который сейчас выступает за кипрский клуб, сообщает радио POLITIS.

Вопрос Безуса будет решаться в последние дни перед закрытием трансферного окна.

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В этом сезоне в лиге Жюпиле Роман Безус провел 13 матчей, но голов не забивал и ассистов не отдавал.

Контракт Романа с "Гентом" закончится в конце июня 2022 года.

"Анортосис" идет на 4 позиции в чемпионате Кипра.