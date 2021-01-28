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Роман Безус из Бельгии может переехать на Кипр

Наши за границей
(1 голосов)

К Кецбая сватает Георгий Квилитая

Роман Безус из Бельгии может переехать на Кипр
Новина українською

Атакующий центральный полузащитник бельгийского "Гента" и национальной сборной Украины Роман Безус заинтересовал кипрский "Анортосис".

Безуса порекомендовал главному тренеру Анортосиса Темури Кецбая экс-игрок "Гента" Георгий Квилитая, который сейчас выступает за кипрский клуб, сообщает радио POLITIS.

Вопрос Безуса будет решаться в последние дни перед закрытием трансферного окна.

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В этом сезоне в лиге Жюпиле Роман Безус провел 13 матчей, но голов не забивал и ассистов не отдавал.

Контракт Романа с "Гентом" закончится в конце июня 2022 года.

"Анортосис" идет на 4 позиции в чемпионате Кипра.

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В статье: Роман Безус Украина Темури Кецбая Гент (Бельгия) Чемпионат Бельгии чемпионат Кипра Анортосис (Фамагуста) Георгий Квилитая
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Комментарии (3)
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yurets87 (запоріжжя)
28.01.2021 в 14:50
может хоть из этой перди его перестанут вызывать в СбУ?Или Шеве все равно откуда,лишь бы не из Украины и любой зарубежный чемп для него априори сильнее?
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0
-2
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ПетроФ (Луцьк)
28.01.2021 в 14:39
світлого майбутнього для безуса вже не наблюдається. і якщо будуть платити не меньше ніж в бельгії. то чому не перейти
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+1
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Artemanat (Кривой Рог)
28.01.2021 в 14:08
В Пафос к Михайленко
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+1
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