Роман Безус из Бельгии может переехать на Кипр
К Кецбая сватает Георгий Квилитая
Атакующий центральный полузащитник бельгийского "Гента" и национальной сборной Украины Роман Безус заинтересовал кипрский "Анортосис".
Безуса порекомендовал главному тренеру Анортосиса Темури Кецбая экс-игрок "Гента" Георгий Квилитая, который сейчас выступает за кипрский клуб, сообщает радио POLITIS.
Вопрос Безуса будет решаться в последние дни перед закрытием трансферного окна.
В этом сезоне в лиге Жюпиле Роман Безус провел 13 матчей, но голов не забивал и ассистов не отдавал.
Контракт Романа с "Гентом" закончится в конце июня 2022 года.
"Анортосис" идет на 4 позиции в чемпионате Кипра.
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Комментарии (3)
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yurets87 (запоріжжя)
28.01.2021 в 14:50
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ПетроФ (Луцьк)
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Artemanat (Кривой Рог)
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