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Украинец Путин приехал на просмотр беларусского Немана

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(1 голосов)

Ранее он играл в польских клубах

Украинец Путин приехал на просмотр беларусского Немана
Новина українською

Украинский футболист Виктор Путин сейчас проходит просмотр в белорусском "Неман", сообщает официальный сайт клуба.

Уроженец Херсонской области является воспитанником киевской футбольной школы "Динамо" имени В.В.Лобановского. Очень долгое время полузащитник выступает в польских клубах. Последним из них был "Белхатув" который играет во втором польском дивизионе.

В сезоне 2020 года полузащитник сыграл в 22 поединках, записав на свой счёт две голевых передачи.

Напомним, что кроме Путина в "Неман" на просмотре молдоване Сергей Трофан и Руслан Челари, а также россиянин Илья Бакланов.

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В статье: Неман (Гродно) Виктор Путин
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Источник:
ФК Неман

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Комментарии (3)
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палыч (Тарко-Сале)
28.01.2021 в 14:56
Угораздило же его с фамилией.
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0
0
viajador (с. Печихвости)
28.01.2021 в 14:36
Непощастило хлопаку... Хто його візьме...
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+3
0
Просто Квашин (Харьков)
28.01.2021 в 14:53
зенит путина...
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0
0


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