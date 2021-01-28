Украинец Путин приехал на просмотр беларусского Немана
Ранее он играл в польских клубах
Украинский футболист Виктор Путин сейчас проходит просмотр в белорусском "Неман", сообщает официальный сайт клуба.
Уроженец Херсонской области является воспитанником киевской футбольной школы "Динамо" имени В.В.Лобановского. Очень долгое время полузащитник выступает в польских клубах. Последним из них был "Белхатув" который играет во втором польском дивизионе.
В сезоне 2020 года полузащитник сыграл в 22 поединках, записав на свой счёт две голевых передачи.
Напомним, что кроме Путина в "Неман" на просмотре молдоване Сергей Трофан и Руслан Челари, а также россиянин Илья Бакланов.
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Источник:ФК Неман
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Комментарии (3)
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палыч (Тарко-Сале)
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viajador (с. Печихвости)
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Просто Квашин (Харьков)
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