Гасперини выделил гол Руслана Малиновского в матче Кубка Италии с Лацио
Вернул в игру
Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями о победе в матче 1/4 финала Кубка Италии над Лацио (3:2) и роль украинского легионера-полузащитника Руслана Малиновского.
Это был впечатляющий матч. Мы хорошо начали, но перестали играть после того, как забили первый гол. "Лацио" сумел перевернуть игру.
Второй тайм мы провели исключительно. В меньшинстве было сложно, гол Малиновского вернул нас в игру.
После незабитого пенальти в конце матча мы стали обороняться, сказал Гасперини Corriere dello Sport.
Напомним, что "Аталанта" вышла в полуфинал Кубка Италии, а у "Лацио" будет шанс на реванш уже в воскресенье - 31 января в 16 часов команды сыграют уже в чемпионате Италии.
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