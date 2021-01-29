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Гасперини выделил гол Руслана Малиновского в матче Кубка Италии с Лацио

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Вернул в игру

Гасперини выделил гол Руслана Малиновского в матче Кубка Италии с Лацио
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Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями о победе в матче 1/4 финала Кубка Италии над Лацио (3:2) и роль украинского легионера-полузащитника Руслана Малиновского.

Это был впечатляющий матч. Мы хорошо начали, но перестали играть после того, как забили первый гол. "Лацио" сумел перевернуть игру.

Второй тайм мы провели исключительно. В меньшинстве было сложно, гол Малиновского вернул нас в игру.

После незабитого пенальти в конце матча мы стали обороняться, сказал Гасперини Corriere dello Sport.

Напомним, что "Аталанта" вышла в полуфинал Кубка Италии, а у "Лацио" будет шанс на реванш уже в воскресенье - 31 января в 16 часов команды сыграют уже в чемпионате Италии.

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В статье: Джанпьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Чемпионат Италии Кубок Италии Лацио (Рим)
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