Гасперини выделил гол Руслана Малиновского в матче Кубка Италии с Лацио

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями о победе в матче 1/4 финала Кубка Италии над Лацио (3:2) и роль украинского легионера-полузащитника Руслана Малиновского.

Это был впечатляющий матч. Мы хорошо начали, но перестали играть после того, как забили первый гол. "Лацио" сумел перевернуть игру.

Второй тайм мы провели исключительно. В меньшинстве было сложно, гол Малиновского вернул нас в игру.

После незабитого пенальти в конце матча мы стали обороняться, сказал Гасперини Corriere dello Sport.