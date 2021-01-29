Соперник Динамо в Лиге Европы одержал шестую подряд победу - приложился и Соболь
Правда, мало чем
"Брюгге" в чемпионате Бельгии одержал выездную победу в "настоящем городском дерби" над командой "Серкль Брюгге" 2:1.
На гол Энтони Мусаба на 28 минуте подопечные Филиппа Клемента ответили мячами Брандона Мехеле (37 мин) и Ноа Ланга (58 мин).
Защитник левого фланга "Брюгге" и национальной сборной Украины Эдуард Соболь почти весь поединок просидел на скамейке запасных - вышел на замену на 89 минуте вместо нападающего Баса Доста.
"Брюгге" идет на первом месте турнирной таблицы чемпионата Бельгии с 54 очками. Притом отрыв от второй команды составляет аж 12 пунктов.
Следующий матч "Брюгге" проведет в воскресенье, 31 января. Команда Эдуарда Соболя принимать "Стандард", который идет на 4 позиции.
Напомним, что "Брюгге" является соперником киевского "Динамо" в 1/16 Лиги Европы. Первый коединок команды проведут 18, а второй - 25 февраля.
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