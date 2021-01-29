СМИ: Безус попал в сферу интересов турецкого клуба

Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус в ближайшее время может покинуть бельгийский клуб. Об этом сообщает Nexus Sport.

По информации источника, 30-летним футболистом заинтересован турецкий "Анкарагюджю".

???????? Ankaragücü, Roman Bezus transferinde sona yaklaştı. pic.twitter.com/aHcpIQiZYp — Nexus Sport (@nexustransfer) January 28, 2021

В нынешнем сезоне во всех турнирах за "Гент" Роман провел 19 матчей, однако результативными действиями не отличался.

Напомним, что ранее украинским футболистом интересовался кипрский "Анортосис". В текущем сезоне "Гент" занимает 11-е место турнирной таблицы чемпионата Бельгии, "Анкарагюджю" — 19-й в Турции.